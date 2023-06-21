Совфед одобрил закон о приеме осужденных на службу по контракту

Совет Федерации одобрил изменения в законодательство РФ, касающиеся поступления на военную службу по контракту. Как пояснил сенатор Дмитрий Перминов, поправки корректируют, в частности, нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также федеральные законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и «О воинской обязанности и военной службе».

Предоставляется право гражданам, отбывшим наказание, имеющим судимость и находящимся под следствием, заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Исключением станут граждане, осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Предусматривается, что человек, который был осужден и отбывает заключение, призывается на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы РФ или заключает в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы, освобождается от уголовной ответственности досрочно. Это происходит сразу при поступлении в учреждение или орган, исполняющие наказание, соответствующего обращения командования воинской части либо личного обращения лица, которое поступает на службу в Вооруженные силы РФ.

Также поправками определяются особенности заключения контрактов о прохождении военной службы с указанными гражданами. Так, основанием увольнения с военной службы для них станут окончание периода мобилизации, отмена военного положения или истечение военного времени. Кроме того, такие граждане будут подлежать досрочному увольнению с военной службы только по определенным основаниям, в частности, по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.