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Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Слова главы государства передает «Би-би-си».

Украинский лидер признал медленный темп продвижения украинской армии, но подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».

Зеленский также сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России заминировали двести тысяч квадратных километров территории.

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«При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент.

Ранее глава государства назвал пять направлений, развитие которых позволит создать «основы для мира». К ним Зеленский отнес потенциал единства, потенциал стабильности, потенциал роста, потенциал безопасности и особенно подчеркнул потенциал демократии.

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