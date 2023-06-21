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Москалькова предложила повысить пособие по безработице бойцам СВО, проходящим переобучение

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что намерена предложить законодателям рассмотреть вопрос увеличения размера пособия по безработице для участников специальной военной операции, которые проходят переквалификацию или переобучение. Об этом сообщает РИА Новости.

Для бойцов СВО предложили ввести новые льготы
© РИА Новости

Омбудсмен в настоящее время находится с рабочей поездкой в Белгородской области.

«12 тысяч для всех, в том числе для участников СВО, это очень маленькие деньги, чтобы содержать семью», — заявила Москалькова во время визита в филиал фонда «Защитники Отечества».

В ходе визита сотрудники филиала сообщили омбудсмену, что сейчас, согласно российскому законодателсьтву, все безработные граждане получают первые три месяца 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Министерства обороны, финансов и внутренних дел России поддержали поправки, которыми предлагается выплачивать добровольцам спецоперации и членам их семей страховые выплаты из государственного бюджета.

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