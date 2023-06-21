В России разрабатывают проекты кораблей с учетом опыта спецоперации

Проектно-конструкторские бюро (ПКБ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по заданию Минобороны РФ разрабатывают проекты новых кораблей с учетом практики специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщил генеральный директор холдинга Алексей Рахманов .

"Что касается разработки перспективных проектов надводных и подводных кораблей исходя из практики СВО, то такие задачи перед ПКБ корпорации ставятся в рабочем порядке", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в ходе СВО надводные и подводные корабли ВМФ выполняли поставленные задачи, их экипажи получили значительный опыт. "Его обязательно надо учитывать как при строительстве новых кораблей, так и при модернизации действующих. Потенциал у нас для этого есть, работаем по заданиям Министерства обороны", - добавил Рахманов.