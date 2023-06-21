Корабли ТОФ отработали обнаружение субмарин противника

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали обнаружение субмарин противника в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает РИА Новости.

В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Совершенный» и средний морской танкер «Печенга», зашедшие в индонезийский порт Сурабая.

«В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провел противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ», — сообщили в отделе информационного обеспечения.

19 июня ТОФ сообщил, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и расчеты береговых ракетных комплексов отработали уничтожение условного противника в дальней морской зоне в пределах Японского и Охотского морей.