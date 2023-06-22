ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Поселок Красный Пахарь Волоконовского района попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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По данным главы региона, пострадавших нет, повреждены линия электропередачи и газопровод. Осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения.

На месте работают оперативные службы, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

Ранее Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки.