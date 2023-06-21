Офицер запаса польской армии Петр Павелка заявил, что насильно призванные в ВСУ украинцы не проявляют энтузиазма во время обучения в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает военный, на обучение в Польшу приезжают не только те украинцы, которые добровольно решили присоединиться к армии. Поведение некоторых украинцев демонстрирует, что «им все равно», сказал Павелка.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники», - подчеркнул офицер.

По его мнению, некоторые из украинцев специально небрежно обращаются с техникой, чтобы получить ранение, стать негодными к службе и не возвращаться на Украину. В качестве примера он привел инцидент с двумя столкнувшимися в Польше танками Leopard 2A4.

Павелка отметил, что такой подход вызывает недовольство среди польских военных.

Французский портал Ouest-France ранее писал, что большие потери западной техники ВСУ, зафиксированные в июне 2023 года, могут говорить о некомпетентности и неопытности украинских танкистов.