Польский военный рассказал о насильно призванных в ВСУ украинцах
Офицер запаса польской армии Петр Павелка заявил, что насильно призванные в ВСУ украинцы не проявляют энтузиазма во время обучения в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает военный, на обучение в Польшу приезжают не только те украинцы, которые добровольно решили присоединиться к армии. Поведение некоторых украинцев демонстрирует, что «им все равно», сказал Павелка.
«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники», - подчеркнул офицер.
По его мнению, некоторые из украинцев специально небрежно обращаются с техникой, чтобы получить ранение, стать негодными к службе и не возвращаться на Украину. В качестве примера он привел инцидент с двумя столкнувшимися в Польше танками Leopard 2A4.
Павелка отметил, что такой подход вызывает недовольство среди польских военных.
Французский портал Ouest-France ранее писал, что большие потери западной техники ВСУ, зафиксированные в июне 2023 года, могут говорить о некомпетентности и неопытности украинских танкистов.
Западная техника, включая танк Leopard 2A6, была брошена украинскими солдатами возле села Малая Токмачка. Также сообщалось о 16 боевых машинах пехоты Bradley, потерянных ВСУ.