Япония намерена унифицировать с НАТО стандарты военной техники

Правительство Японии намерено придерживаться при разработке и производстве вооружений единых стандартов с НАТО и другими дружественными странами. Такое положение содержится в проекте базисной политики на этом направлении, который кабинет министров представил на рассмотрение партий правящей коалиции, сообщила в среду экономическая газета Nikkei .

Унификация стандартов, отмечает издание, должна привести к сокращению расходов на обслуживание техники, повышению эффективности ее использования и получению заказов из других стран. В частности, ассигнования на обслуживание все время усложняющихся систем сейчас занимают примерно 30% в японском оборонном бюджете, хотя в 1990 году они занимали там лишь 10%. К тому же вооруженные силы страны используют много техники собственной разработки с деталями, которые не применяются, например, в США. Это приводит и к росту себестоимости японских систем.