В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
Беспилотный летательный аппарат Украины утром 21 июня атаковал жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, сообщает РИА Новости.
Это случилось на проспекте Маяковского, 20б. Аппарат попал в квартиру на 20 этаже здания. В этот момент жильцов дома не было, никто не пострадал.
Перед зданием разбросаны осколки стекол, оконные рамы и обломки беспилотника.
На месте происшествия находятся спасатели, пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
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