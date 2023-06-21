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В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат Украины утром 21 июня атаковал жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, сообщает РИА Новости.

В жилую многоэтажку в центре Донецка попал украинский беспилотник
© Рамблер

Это случилось на проспекте Маяковского, 20б. Аппарат попал в квартиру на 20 этаже здания. В этот момент жильцов дома не было, никто не пострадал.

Перед зданием разбросаны осколки стекол, оконные рамы и обломки беспилотника.

На месте происшествия находятся спасатели, пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

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