Стало известно о громких взрывах после падения дронов под Москвой

После падения беспилотников под Москвой местные жители услышали два громких взрыва — они прозвучали с разницей в пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Произошло это около 5:30 утра. Два БПЛА упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.