Стало известно о громких взрывах после падения дронов под Москвой

Стало известно о громких взрывах после падения беспилотников под Москвой
После падения беспилотников под Москвой местные жители услышали два громких взрыва — они прозвучали с разницей в пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Произошло это около 5:30 утра. Два БПЛА упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.
Данные о ЧП подтвердил глава региона Андрей Воробьев. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он.
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