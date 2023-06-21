Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июня 2023, в материале «Рамблера».

Правила расчета среднего заработка для больничного изменят мобилизованным

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В Министерстве труда России подготовили изменения в правила расчета среднего заработка для больничного листа мобилизованных россиян, сообщает издание «Время бухгалтера».

Согласно новым правилам, для расчета среднего заработка нужно из 730 дней, деленных на заработок за расчетный период, вычесть периоды приостановления трудового договора.

Новые правила будут распространяться на сотрудников компаний и госслужащих, проходящих службу по мобилизации, а также контрактников.

В настоящее время документ находится на стадии публичного обсуждения.

«Ведомости»: Минобороны планирует расширить действие военной ипотеки

Для контрактников российской армии могут расширить возможность участия в военной ипотеке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Министерство обороны, которому принадлежит инициатива.

Военнослужащим могут разрешить брать ипотеку в день заключения контракта. Как предполагается, инициатива затронет рядовой и сержантский состав, прапорщиков и мичманов, которых хотят включить в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу.

До сих пор военные России могли оформить ипотечное кредитование только после трех лет службы. Данная инициатива повысит привлекательность армейской службы. Также появится возможность стабильности личного состава за счет обязательств по военной ипотеке.

Детей участников спецоперации в первоочередном порядке будут принимать в детские сады и школы

Детей участников специальной военной операции в первую очередь будут принимать в дошкольные учреждения и школы, сообщает Госдума России со ссылкой на принятый депутатами соответствующий проект закона.

Такое право получат также дети погибших бойцов, в том числе усыновленные.