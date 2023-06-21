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Стало известно о падении еще двух беспилотников в Подмосковье

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «112».

Появилась информация о падении еще двух беспилотников в Подмосковье
© Globallookpress.com

Как уточнил источник, на этой территории находится военная часть.

«Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, беспилотники упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. В среду, 21 июня, около 05:30 местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. «Зону, где упали обломки, оцепили — работают оперслужбы», — подчеркнул источник.

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