Появилась информация о падении еще двух беспилотников в Подмосковье

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье , сообщил Telegram-канал «112».

Как уточнил источник, на этой территории находится военная часть.

«Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, беспилотники упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. В среду, 21 июня, около 05:30 местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. «Зону, где упали обломки, оцепили — работают оперслужбы», — подчеркнул источник.