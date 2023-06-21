Рогов: в Запорожской области ВСУ используют тактику мелких порезов

Вооруженные силы Украины начали применять на запорожском направлении тактику мелких порезов и волновых наступлений. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов .

"Они стали использовать тактику мелких порезов и волновых наступлений. Волна за волной, так называемые мясные штурмы, когда приходит техника, бросают новых, разворачивается, берет новую группу и вновь кидает", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства на 14 июня, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.