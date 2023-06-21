В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах

Ранее стало известно, что, по данным официального ресурса для оповещения граждан, в трех областях Украины — Полтавской, Сумской и Черкасской — была объявлена воздушная тревога. При этом сообщалось о взрывах в Сумской области. Уточняется, что было зафиксировано движение нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).