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В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах

Областная военная администрация Хмельницкой области в своем Telegram-канале сообщила о серии взрывов, прогремевших в регионе.

В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах
© Pixabay

«В Хмельницкой области были слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Местных жителей призвали оставаться в укрытиях. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что, по данным официального ресурса для оповещения граждан, в трех областях Украины — Полтавской, Сумской и Черкасской — была объявлена воздушная тревога. При этом сообщалось о взрывах в Сумской области. Уточняется, что было зафиксировано движение нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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