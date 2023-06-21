Спецоперация на Украине 21 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 июня 2023 года.

Замглавы Минобороны Украины признала трудности в контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями на фоне проводимого контрнаступления, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Министерства обороны Анну Маляр.

По ее словам, все проходит не так быстро, как хотелось бы властям страны. Заместитель министра указала, что военные будут продвигаться постепенно, сталкиваясь «с яростным сопротивлением».

Как отметила Маляр, критериев оценки результатов наступления много и перед военными ставится множество задач. Подробности она не привела.

«Солнцепеки» атаковали позиции ВСУ с применением инновационных боеприпасов

Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» наносит удары по украинским военным в приграничной зоне с применением инновационных боеприпасов, сообщает «Лента.ру».

Появилось видео, на котором видно, как военные России поражают цель. Систему применяет Западная группировка российских войск.

Ранее «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы солдат Вооруженных сил Украины.

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив три ракеты из РСЗО

Украинские военные в ночь на 21 июня выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня, сообщает ТАСС.

Огонь велся по Ворошиловскому району Донецка. Обстрел произошел со стороны населенного пункта Курахово.

Всего было выпущено три ракеты.