Пленный: из-за больших потерь командование ВСУ бросает на фронт неопытных новобранцев

"После мобилизации направили в 28-ю бригаду. Нас распределили по разным ротам, я попал в пятую роту. Неделю мы позанимались на тактическом поле, постреляли с автоматом, побегали по траншеям, даже бронетранспортеры увидели. После нас сразу кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство. Они бросают на позиции неопытных. Зачем людей набирать и сразу уничтожать?" - сказал пленный.