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Российские десантники отразили атаки ВСУ в Артемовске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются приблизиться к российским оборонительным позициям возле Артемовска (украинское название — Бахмут). Минобороны России опубликовала кадры работы российских десантников в городе, пишут «Известия».

Российские десантники отразили атаки ВСУ в Артемовске
© РИА Новости

Отмечается, что украинские военные заходят во фланги и избегают прямого лобового наступления с российскими силами. Заместитель командира отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с позывным Парус заявил, что солдаты нашли много государственных наград Украины.

В свою очередь заместитель командира десантно-штурмового батальона с позывным Витамин добавил, что десантники отвечают непрерывным огнем по артиллерии противника, пресекают передвижения ВСУ с помощью ствольной и реактивной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов на серьезном расстоянии.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска. По его словам, украинские военные стремятся не допустить наступательных действий со стороны российских войск.

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