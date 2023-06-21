Российские десантники отразили атаки ВСУ в Артемовске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются приблизиться к российским оборонительным позициям возле Артемовска (украинское название — Бахмут). Минобороны России опубликовала кадры работы российских десантников в городе, пишут «Известия».

Отмечается, что украинские военные заходят во фланги и избегают прямого лобового наступления с российскими силами. Заместитель командира отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с позывным Парус заявил, что солдаты нашли много государственных наград Украины.

В свою очередь заместитель командира десантно-штурмового батальона с позывным Витамин добавил, что десантники отвечают непрерывным огнем по артиллерии противника, пресекают передвижения ВСУ с помощью ствольной и реактивной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов на серьезном расстоянии.