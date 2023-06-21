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В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Нахичевани

Военные Армении открыли интенсивный огонь по позиции армии Азербайджана в Нахичевани, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское военное ведомство.

В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Нахичевани
© ТАСС

Обстрел велся 20 июня в 16:30 из различного стрелкового оружия. Были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

Также, по сообщению Минобороны, огонь был открыт по азербайджанской армии в окрестностях города Шуша. Отмечается, что азербайджанская армия приняла ответные меры.

Ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле Баку армянских позиций. Огонь велся на участке Неркин Ханд и Срашен 20 июня в 15:50.

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