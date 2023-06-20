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Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон в среду, 21 июня, объявит об очередном пакете военной помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине
© globallookpress.com

Отмечается, что во вторник, 20 июня Блинкен провел в Лондоне переговоры с главой МИД Соединенного Королевства Джеймсом Клеверли. По итогам беседы госсекретарь сделал ряд заявлений.

Чиновник напомнил, что глава США Джо Байден ранее заявил о всесторонней поддержке Украины. Он добавил, что обе страны всецело привержены этой идее и будут и в дальнейшем выполнять свои обязательства.

В частности, пояснил госсекретарь, в рамках инициативы по поддержке Киева завтра будет официально объявлено об отправке нового пакета военной помощи со стороны США.

Запад, заметил Блинкен, в настоящее время формирует вооруженные силы Украины таким образом, чтобы они в долгосрочной перспективе были в состоянии защитить республику от возможной агрессии.

США вместе с партнерами добились значительного успеха и обеспечили украинских военных всем необходимым вооружением и техникой с тем, чтобы максимально повысить их шансы на победу, резюмировал госсекретарь.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что в состав очередного пакета могут войти 155-миллиметровые снаряды, РСЗО HIMARS, бронетехника, средства связи и артиллерийские локаторы, сообщает портал «Абзац».

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