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В США оценили количество оружия ВСУ для контрнаступления

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США понимали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет тяжелым. Об этом передает РИА Новости.

В США оценили количество оружия ВСУ для контрнаступления
© Lenta.ru

«Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», — подчеркнула Сингх.

В то же время она подчеркнула, что у Киева есть необходимое вооружение для реализации контрнаступления.

Ранее США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана президента страны Владимира Зеленского.

«Любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Издание Politico писало, что Киев обращался к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Отмечалось, что Госдеп и американский Совет нацбезопасности рассматривают возможность сократить помощь ВСУ, если военные не достигнут значимых успехов на поле боя.

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