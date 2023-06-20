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СМИ: Франция сменила позицию по вступлению Украины в НАТО

Париж изменил позицию по вступлению Украины в Североатлантический альянс, рассказали в статье Le Monde для обозреватели Седрик Пьетралунга и Филипп Рикар. Аналитики пояснили, что во Франции в настоящее время рассматривают такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

СМИ: Франция сменила позицию по вступлению Украины в НАТО
© globallookpress.com

По данным экспертов, речь об одобрении вступления Украины в НАТО шла на заседании Совета обороны, прошедшем накануне в Елисейском дворце.

В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле

Намек на перспективу вступления в организацию мог бы убедить главу Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он посчитает нужным, предположили авторы статьи. Они добавили, что решение украинского лидера по этому вопросу будет зависеть предположительно от итогов контрнаступления.

Вместе с тем, уточнили обозреватели, Франция категорически исключает вступление Киева в альянс до завершения конфликта.

Ранее в НАТО предупредили о том, что дискуссии о расширении альянса за счет Украины вплоть до завершения противостояния являются бессмысленными.

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