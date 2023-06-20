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Столтенберг: Украина при наступлении столкнулась с хорошо подготовленной обороной России

Украинские вооруженные силы при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

Столтенберг заявил о хорошо подготовленной обороне России
© globallookpress.com

"Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

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