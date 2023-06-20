$84.23+0.2592.07+0.28

Стоимость военной помощи США Киеву оказалась на $6,2 млрд меньше, чем считалось ранее

Военная помощь, которую Вашингтон оказал Киеву в 2022 и 2023 финансовых годах (с 1 октября 2021 года по настоящее время) в действительности оказалась на $6,2 млрд меньше, чем изначально сообщала американская администрация. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сославшись на результаты проведенного аудита после выявления ошибки в подсчетах.

Военная помощь США Киеву оказалась на $6,2 млрд меньше, чем считалось ранее
© globallookpress.com

Представитель американского оборонного ведомства пояснила, что в ряде случаев при поставках того или иного оборудования в финансовые отчеты вносилась не его себестоимость, а цена с различными издержками. После обнаружения несоответствий финансовая инспекция указала необходимые критерии для оценки стоимости, в соответствии с которыми был произведен перерасчет.

Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине

"Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023 финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022 финансовый год - $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд", - сказала она.

По данным Пентагона, с начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон предоставил киевским властям военную помощь на сумму порядка $40 млрд.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители