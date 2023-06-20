$83.99+0.3491.80+0.16

Российские десантники применили новый дрон «Альбатрос»

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России применил новый беспилотник «Альбатрос» в зоне проведения специальной военной операции. Оператор дрона рассказал о возможностях аппарата. Соответствующую запись опубликовало Минобороны России в Telegram.

Российские десантники применили новый дрон «Альбатрос»
© телеграм-канал «Минобороны России»

«Благодаря большой дальности полета "Альбатрос" может вскрывать опорные пункты ВСУ на значительном удалении. При этом камеры HD-качества выдают высококачественную картинку как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

Оператор «Альбатроса» сообщил, что аппарат выполнен по схеме «летающее крыло». По его словам, качество передаваемого дроном изображения повышает эффективность распознавания ложных целей. Отмечается, что благодаря компактным габаритам «Альбатрос» можно оперативно развернуть.

Ранее в июне гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал о разработке всепогодного FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Ультиматум», обладающего повышенной грузоподъемностью.

В том же месяце стало известно, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли процедуру апробации Минобороны России.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители