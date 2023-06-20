МО РФ сообщило об уничтожении восьми складов ВСУ с боеприпасами

"В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северска Донецкой Народной Республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степное и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области", - добавил Конашенков.