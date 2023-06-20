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Госдума приняла закон о призыве осужденных на службу по контракту

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о призыве осужденных на службу по контракту
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Согласно закону, в период мобилизации, военного положения или в военное время граждане, совершившие нетяжкие преступления, при желании смогут заключить контракт с Вооруженными силами России.

«Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — уточняется в сообщении Госдумы.

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