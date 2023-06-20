Песков не смог подтвердить информацию о воссоздании погранвойск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о решении воссоздать в России пограничные войска в качестве самостоятельного ведомства (сегодня их функции находятся в ведении ФСБ).

© телеграм-канал "Минобороны России"

О якобы принятом властями РФ решении воссоздать погранвойска накануне в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментируя это известие, парламентарий заметил, что войсковой способ охраны границы сегодня крайне актуален.

"Мне неизвестно о принятии каких-либо решений здесь, не могу, к сожалению, это подтвердить", – сказал представитель Кремля.