Зеленский подписал законы о льготах для производства беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной Радой закона о льготах для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram -канале.

Законы на время военного положения освобождает от НДС и пошлин комплектующие, которые предприятия ввозят в страну для ремонта и производства БПЛА.