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Зеленский подписал законы о льготах для производства беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной Радой закона о льготах для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Зеленский подписал законы о льготах для производства беспилотников
© Lenta.ru

Законы на время военного положения освобождает от НДС и пошлин комплектующие, которые предприятия ввозят в страну для ремонта и производства БПЛА.

Ранее Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems еще 300 новых разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector.

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