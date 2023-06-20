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СМИ сообщили об атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области

Украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на село Гордеевка Кореневского района Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ сообщили об атаке беспилотника ВСУ на село в Курской области
© Газета.Ru

«По нашим данным, атака произошла накануне в седьмом часу вечера. БПЛА ВСУ скинул взрывчатку на село Гордеевка Кореневского района (1,5 км от границы): произошел разрыв четырех неустановленных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины города Валуйки ранения получили восемь человек. По его словам, в течение суток по селу Вериговка в Валуйском городском округе зафиксировано три прилета, в селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотника.

Ранее Гладков сообщал, что три взрывных устройства было сброшено на село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области.

До этого украинский беспилотник пытался атаковать радиозавод в Суземке Брянской области в ночь на 16 июня.

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