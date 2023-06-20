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Шойгу: ВСУ пытались атаковать российские войска 263 раза

Вооруженные силы Украины с четвертого июня атаковали позиции российских войск 263 раза, однако все они были отражены. Такое заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу назвал число атак ВСУ с 4 июня
© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«С четвертого июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — сообщил Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.

Он отметил, что благодаря работе ВС РФ все атаки были отбиты, и противник не достиг своих целей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он также отметил большие потери в войсках Украины.

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