Шойгу назвал число атак ВСУ с 4 июня

Вооруженные силы Украины с четвертого июня атаковали позиции российских войск 263 раза, однако все они были отражены. Такое заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«С четвертого июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — сообщил Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.

Он отметил, что благодаря работе ВС РФ все атаки были отбиты, и противник не достиг своих целей.