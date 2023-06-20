ЕС ужесточит контроль за критическими военными технологиями

Европейский союз предложит новый порядок контроля за критическими технологиями, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, к концу году должны быть представлены предложения по ограничению внешних инвестиций, которые могут угрожать безопасности сообщества, передает Bloomberg.

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Еврокомиссия в рамках новой стратегии безопасности предложит список технологий двойного применения для оценки возможных рисков. Этот список должен быть принят к исполнению государствами-членами ЕС не позже сентября, говорится в черновике документа, который оказался в распоряжении агентства.

Согласно планам, комиссия и государства-члены проанализируют, какие риски могут принести внешние инвестиции, и предложат новые меры в отношении товаров, которые могут усилить военный и разведывательный потенциал. "Будет создана специальная группа экспертов государств-членов для оказания помощи в выполнении этих задач, чтобы сформировать новый структурированный, конфиденциальный механизм сотрудничества", - говорится в документе.

Отмечено также, что ЕС сейчас нуждается во всеобъемлющем и стратегическом подходе к экономической безопасности, снижению рисков и продвижению технологических преимуществ в стратегических секторах.

Некоторые официальные лица обеспокоены тем, что сроки, установленные Еврокомиссией, слишком оптимистичны. Предложение представляет собой предварительный обзор мер, которые ЕС хочет предпринять для повышения своей безопасности. Но более подробные планы, особенно в отношении экспортного контроля, появятся позже, отметил эксперт, знакомый с этим вопросом.