Анонсировано создание электронной базы призывников до 1 октября

Единую электронную базу призывников создадут до 1 октября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопроводительные документы к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации.

В них говорится об отсутствии в текущий период актуальной информации о гражданах, подлежащих призыву на военную службу.

Согласно тексту сопроводительного документа, в стране ожидается внедрение средств автоматизации в деятельность военных комиссариатов. Уточняется, что это будет сделано к 1 января 2024 года.

В России весной был подписан закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета. В него вошли личные и паспортные данные гражданина, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информация об образовании, работе и состоянии здоровья.