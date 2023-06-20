Картаполов спрогнозировал сроки завершения контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление может завершиться через три недели, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такое мнение он высказал в эфире «Соловьев Live». Трансляция велась на онлайн-платформе Smotrim.ru.

Депутат описал ход контрнаступления словами «как мы предполагали». После отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска сами перейдут к активным действиям, добавил Картаполов.

19 июня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ может продлиться до полутора месяцев. Затем, по его мнению, армия России сама перейдет в наступление «в направлении Киева».