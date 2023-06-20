Стало известно об отказе украинских танкистов идти в бой

Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются идти в бой, имитируя поломку техники. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel рассказали военные Саша, Миша и боец с позывным Гудзик.

Они не считают отказ идти в наступление серьезной проблемой, поскольку «лучше вообще отказаться, чем отступить посреди драки».

«Если они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») попадут в башню, ты будешь грудой пепла», — говорит один из бойцов.

Со слов военных стало известно, что ремонт и донастройка танков Leopard вызывает трудности из-за необходимости смотреть видеоинструкции на немецком языке. В целом бойцы ВСУ довольны этими танками, отмечая их прочную защиту от противотанковых ружей.