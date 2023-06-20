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Росгвардия открыла курсы подготовки операторов дронов для СВО

Росгвардия и учебный центр "Пустельга" открыли курсы подготовки операторов дронов для СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия открыла курсы подготовки операторов дронов для СВО
© РИА Новости

"Первый выпуск операторов FPV-дронов уже состоялся на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье, где для качественной подготовки развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков. Содействие в организации курсов также оказывает Общественная палата Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди первых выпускников учебного центра - военнослужащие Росгвардии, представители подразделений Вооруженных сил РФ, других силовых ведомств. В центре готовят не только пилотов, но и инструкторов FPV-систем для подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Курс обучения пилота длится четыре недели, а у инструкторов дополнительно проводится стажировка в течение месяца. По мнению организаторов курсов, это минимальный срок, за который можно подготовить пилота.

"Базовая программа включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку - каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ, то есть выполнение тактических задач", - заключили в Росгвардии.

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