Росгвардия открыла курсы подготовки операторов дронов для СВО

"Первый выпуск операторов FPV-дронов уже состоялся на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье, где для качественной подготовки развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков. Содействие в организации курсов также оказывает Общественная палата Московской области", - говорится в сообщении.