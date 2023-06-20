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Shot: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

В Белгородской области, в районе села Тулянка, сбили беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
© РИА Новости

«По нашим данным, БПЛА уничтожили сегодня в шестом часу утра в Валуйском городском округе (2,8 км от границы). Разрушений и пострадавших нет», — указано в сообщении.

ВСУ продолжают отправлять беспилотники в направлении Белгорода. Противовоздушная оборона российской армии ведет активную работу по уничтожению украинских БПЛА.

Ранее украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Новой Таволжанке в Белгородской области.

По информации Mash, беспилотник, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами сбили в районе улицы Песчаной. Дрон направлялся в сторону основного энергетического объекта села.

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