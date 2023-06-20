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Стали известны потери украинской армии за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери за прошедшую неделю: российские войска уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Стали известны потери украинской армии за неделю
© Lenta.ru

«Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих», — сообщил Марочко.

Также стало известно, что за прошедшие семь дней российские войска нанесли серьезный урон украинской артиллерии и технике. По словам Марочко, было уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, а также около 40 различных артиллерийских систем, четыре из которых стоят на вооружении стран НАТО.

«Идет по плану»: СНБО о контрнаступлении Украины

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты контрнаступления ВСУ «исключительно населенными пунктами». При этом конкретные критерии эффективности украинской армии она уточнять не стала.

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