Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери за прошедшую неделю: российские войска уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко , передает РИА Новости.

Также стало известно, что за прошедшие семь дней российские войска нанесли серьезный урон украинской артиллерии и технике. По словам Марочко, было уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, а также около 40 различных артиллерийских систем, четыре из которых стоят на вооружении стран НАТО.