Мобилизация: последние новости на сегодня 20 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 июня 2023, в материале «Рамблера».

Участники СВО и члены их семей будут поступать в вузы РФ по отдельной квоте

Участники боевых действий на Украине и члены их семей, а также члены медицинских работников, погибших в пандемию, будут поступать в вузы РФ по отдельной квоте. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Она добавила, что эта категория лиц может перейти с платного на бесплатное обучение в 2023-2024 году, если они уже обучаются в высших учебных заведениях. Правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения бюджетных мест в вузах России, добавила Голикова.

Она подчеркнула, что дети и семьи медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, также будут приниматься в вузы по отдельной квоте.

В России создадут единый электронный реестр призывников

Единая электронная база призывников появится в РФ до 1 октября 2023 года. К 1 января 2024 года в деятельность военкоматов внедрят средства автоматизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что сейчас в России отсутствует актуальная информация о гражданах, которые подлежат призыву на военную службу.

«Камаз» направил груз в поддержку мобилизованным коллегам

Торжественное мероприятие и передача новой партии продовольственных товаров прошли в Ростовской области. Средства были собраны из добровольных пожертвований «камазовцев», пишет Kamaz.ru.

Уточняется, что на пожертвования закупили продовольственные товары первой необходимости с длительным сроком хранения: макароны, гречневая крупа, консервы, сгущенное молоко и другие продукты.