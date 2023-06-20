Спецоперация на Украине 20 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 июня 2023 года.

В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану

Контрнаступление армии Украины идет по плану, его детали знают только ограниченный круг лиц. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает «Газета.ру» со ссылкой на видео с его речью, опубликованное журналистом Руслан Осташко в Telegram-канале.

«Никаких отклонений от плана нет», — указал он.

Данилов отметил, что боевые действия не закончатся за пару дней.

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы для применения в зоне ведения боевых действий. Им пришла в том числе защита от комплексов РЭБ иностранного производства, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что российские самолеты ведут огонь в ближней зоне, поэтому уязвимы для воздействия средств РЭБ противника. Для их безопасности были приняты технические меры по защите систем Су-34 от средств радиоэлектронной борьбы западного и украинского производства.

Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в публикации, украинские солдаты предприняли попытку наступления на позиции российских войск на ореховском направлении. Операция провалилась, в итоге военнослужащие попали в плен.