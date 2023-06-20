В России пообещали отразить наступление Украины за три недели

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться "недельки через три". Об этом он заявил в эфире "Соловьев LIVE".
"Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", - сказал депутат.
По его словам, в настоящий момент контрнаступление идет так, как предполагала российская сторона.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. По словам Данилова, детали этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.
Телеканал CNN сообщал о том, что контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали "некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели", и действия ВСУ большие похожи на "прелюдию" к чему-то более масштабному.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Павел отметил, что действия ВСУ в этом году покажут, начнутся ли переговоры о прекращении конфликта или же он будет находиться в стадии заморозки до следующего года, когда Украина сможет собрать силы для нового контрнаступления.