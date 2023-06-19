В США сравнили поставки Украине ATACMS с отправкой Россией ракет на Кубу

Вероятные поставки со стороны США тактических ракет ATACMS украинским военным будут равноценны направлению Россией ракет дальнего действия Кубе и Мексике, предупредила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет «Российская газета».

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Грин отметила, что выступает категорически против эскалации Соединенными Штатами военных действий на Украине.

По ее словам, Вашингтону следует встать на сторону дипломатии, а не разжигать конфликт еще сильнее.

Напомним, что твердотопливные баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS производит концерн Lockheed Martin. Дальность полета составляет до 300 км. Впервые они были применены во время войны в Персидском заливе.