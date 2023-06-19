В США сравнили поставки Украине ATACMS с отправкой Россией ракет на Кубу

В Конгрессе США предупредили о рисках поставки Украине ракет ATACMS
Вероятные поставки со стороны США тактических ракет ATACMS украинским военным будут равноценны направлению Россией ракет дальнего действия Кубе и Мексике, предупредила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет «Российская газета».
Грин отметила, что выступает категорически против эскалации Соединенными Штатами военных действий на Украине.
По ее словам, Вашингтону следует встать на сторону дипломатии, а не разжигать конфликт еще сильнее.
Напомним, что твердотопливные баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS производит концерн Lockheed Martin. Дальность полета составляет до 300 км. Впервые они были применены во время войны в Персидском заливе.
Ранее в комитете палаты представителей США по ассигнованиям заявили, что Пентагону следует значительно сократить расходы на закупку ракет.