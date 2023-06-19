$83.99+0.3491.80+0.16

В Конгрессе США предупредили о рисках поставки Украине ракет ATACMS

Вероятные поставки со стороны США тактических ракет ATACMS украинским военным будут равноценны направлению Россией ракет дальнего действия Кубе и Мексике, предупредила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет «Российская газета».

В США сравнили поставки Украине ATACMS с отправкой Россией ракет на Кубу
© www.ru.wikipedia.org

Грин отметила, что выступает категорически против эскалации Соединенными Штатами военных действий на Украине.

По ее словам, Вашингтону следует встать на сторону дипломатии, а не разжигать конфликт еще сильнее.

В Венгрии ответили на сообщения в США о планах по закупке HIMARS

Напомним, что твердотопливные баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS производит концерн Lockheed Martin. Дальность полета составляет до 300 км. Впервые они были применены во время войны в Персидском заливе.

Ранее в комитете палаты представителей США по ассигнованиям заявили, что Пентагону следует значительно сократить расходы на закупку ракет.

56
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители