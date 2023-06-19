В Германии рассказали о резком сокращении числа боеприпасов

После поставок военной помощи Украине в Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. В связи с этим министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует масштабные закупки боеприпасов бундесвера, пишет издание Der Spiegel.

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Как указывают журналисты, в ближайшие годы страна планирует нарастить запасы боеприпасов калибра 155 мм до 230 тысяч единиц, чтобы соответствовать стандартам НАТО, согласно которым государство должно располагать достаточными запасами для 30 дней интенсивного боя.

Ранее сообщалось, что Германия хочет закупить более 100 танков Leopard 2, чтобы компенсировать переданную Украине технику. Сумма заказа может достичь 3,2 миллиарда долларов.