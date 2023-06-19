Американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Швецию
Два американских бомбардировщика B-1В Lancer ВВС США приземлились на авиабазе в Лулео с целью проведения учений со шведскими военными. Об этом сообщает Aftonblade.
Заместитель командующего ВВС Швеции Томми Петерссон назвал происходящее «историческим событием».
По данным Aftonblade, бомбардировщики прибыли на авиабазу в сопровождении трех шведских истребителей JAS 39 Gripen. Это является первым случаем, когда на территорию Швеции приземлились американские военные самолеты.
Известно, что учения стартовали 19 июня. Их целью является отработка обороны страны на земле и в воздухе. Сколько продлятся учения не раскрывается.
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