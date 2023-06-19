Американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Швецию

Два американских бомбардировщика B-1В Lancer ВВС США приземлились на авиабазе в Лулео с целью проведения учений со шведскими военными. Об этом сообщает Aftonblade.

Заместитель командующего ВВС Швеции Томми Петерссон назвал происходящее «историческим событием».

По данным Aftonblade, бомбардировщики прибыли на авиабазу в сопровождении трех шведских истребителей JAS 39 Gripen. Это является первым случаем, когда на территорию Швеции приземлились американские военные самолеты.