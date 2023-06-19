$83.99+0.3491.80+0.16

Американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Швецию

Два американских бомбардировщика B-1В Lancer ВВС США приземлились на авиабазе в Лулео с целью проведения учений со шведскими военными. Об этом сообщает Aftonblade.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Швецию
© globallookpress.com

Заместитель командующего ВВС Швеции Томми Петерссон назвал происходящее «историческим событием».

По данным Aftonblade, бомбардировщики прибыли на авиабазу в сопровождении трех шведских истребителей JAS 39 Gripen. Это является первым случаем, когда на территорию Швеции приземлились американские военные самолеты.

Известно, что учения стартовали 19 июня. Их целью является отработка обороны страны на земле и в воздухе. Сколько продлятся учения не раскрывается.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители