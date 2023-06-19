Появилась видеозапись проверки Залужным работы группировок ВСУ

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выложил в своих социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как он проводит проверку группировки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

В посте Залужного также говорится, что проверка прошла «в районе самых ожесточённых боёв».

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», – сказано в сообщении.

Помимо этого, в кадр также попала дата записи – 17 июня.