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Появилась видеозапись проверки Залужным работы группировок ВСУ

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выложил в своих социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как он проводит проверку группировки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Появилась видеозапись проверки Залужным работы группировок ВСУ
© globallookpress.com

В посте Залужного также говорится, что проверка прошла «в районе самых ожесточённых боёв».

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», – сказано в сообщении.

Помимо этого, в кадр также попала дата записи – 17 июня.

Отметим, что во время своей встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что Залужный может находиться за границей Украины. При этом президент также добавил, что «может ошибаться».

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