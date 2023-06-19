Израиль отреагировал на сообщения о передаче танков Украине

Израиль опроверг сообщения о передаче танков Украине
Минобороны Израиля опроверг сообщения о возможности передачи Украине танков «Меркава». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Заявления о передаче израильских танков Украине являются ложными», — сказали в ведомстве.
В Минобороны Израиля отметили, что из-за конфликта на Украине «несколько стран выразили заинтересованность» в приобретении танков «Меркава» из резервов ЦАХАЛа. При этом пока никаких соглашений на этот счет не заключено.
Ранее сообщалось, что Израиль ведет переговоры о поставках более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений с двумя странами, одна из которых находится в континентальной Европе. Позже указывалось, что речь идет о Польше и Украине.
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