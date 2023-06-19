Израиль отреагировал на сообщения о передаче танков Украине

Минобороны Израиля опроверг сообщения о возможности передачи Украине танков «Меркава». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Заявления о передаче израильских танков Украине являются ложными», — сказали в ведомстве.

В Минобороны Израиля отметили, что из-за конфликта на Украине «несколько стран выразили заинтересованность» в приобретении танков «Меркава» из резервов ЦАХАЛа. При этом пока никаких соглашений на этот счет не заключено.