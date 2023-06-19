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Столтенберг признал, что арсеналы НАТО опустошены

Арсеналы Североатлантического альянса НАТО пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Трансляция велась на портале Ruptly. Он добавил, что арсеналы должны быть восстановлены в ближайшее время.

В США оценили успех начала контрнаступления Украины

Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины.

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