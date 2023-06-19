В Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для истребителей F-35

Финский оборонный концерн Patria подписал с американским производителем истребителей F-35 Lockheed Martin рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве. В частности, в Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для F-35.

«Это соглашение между Patria и Lockheed Martin по сборке фюзеляжей F-35 является важной вехой для финской программы F-35 и для Patria. Крупномасштабная сборка 400 передних фюзеляжей выведет промышленные возможности Patria на новый уровень», — сообщил представитель финского концерна Петри Хепола.

Как отмечает РИА Новости, Минобороны Финляндии имеет контракт с Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35 стоимостью около €10 млрд, пставка должна пройти в период с 2025 по 2030 год.