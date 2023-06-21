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Пушилин заявил, что у него просят подбитые танки Leopard и другую технику для музеев

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ему направляют «заказы» на подбитые немецкие танки Leopard и западную технику, которые ранее были поставлены Украине, чтобы разместить их в музеях. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Ребята намолотили техники много. Заказов у нас очень много — все хотят Leopard, другую технику в музеи», — сказал Пушилин.

По его словам, он просит подождать, так как необходимо отодвинуть украинские войска, потому что в настоящее время эта техника находится в серой зоне.

Подбитую западную технику «нужно показывать, нужно демонстрировать, но это чуть позже», подчеркнул врио главы ДНР.

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Пушилин добавил, что в начале июня Вооруженные силы Украины бросили в атаку очень большое количество техники, среди которой много западной.

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