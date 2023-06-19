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Бельгия заинтересовалась проектом европейского истребителя шестого поколения

Бельгия заинтересовалась проектом европейского истребителя шестого поколения Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). Об этом пишет Defense News.

Бельгия заинтересовалась проектом европейского истребителя шестого поколения
© Rama / Wikimedia

По данным источника издания в немецкой аэрокосмической отрасли, в настоящее время Бельгия ведет переговоры о получении в программе статуса постоянного наблюдателя. По его мнению, это не повлечет участия в проекте бельгийской промышленности.

Defense News напоминает, что в настоящее время программа европейского истребителя шестого поколения объединяет Францию, Германию и Испанию.

В декабре Breaking Defense сообщило, что головным подрядчиком в проекте европейского истребителя шестого поколения SCAF станет французская компания Dassault Aviation.

В ноябре Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к этапу 1B работ по программе SCAF.

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