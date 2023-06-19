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Поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе показали на видео

Минобороны России показало на видео поражение немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе на запорожском направлении. Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На записи видно, как беспилотник приближается к цели противника, которая двигается по полю.

Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении с помощью управляемых ракет, запускаемых экипажем вертолетов Ка-52.

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